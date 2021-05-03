سفير الإمارات يزور كنائس مصر القديمة

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، والمشرف على كنائس الخليج، سفير الإمارات العربية المتحدة الجديد بمصر، ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية الدكتور حمد سعيد الشامسى، وبرفقته وفدًا من السفارة، وذلك بمقر نيافته فى كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة.





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