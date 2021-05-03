طارق يحيى: «مفيش حد بيتخلي عن الزمالك»

أكد طارق يحي لاعب الزمالك الزمالك السابق وزلاعب المنتخب الأول الأسبق، أنه لم يطلب من مجلس الزمالك السابق والحالي أي منصب في النادي، وجاء ذلك في لقاء علي قناة أون تايم سبورت مع أـحمد شوبير في برنامج " أقر وأعترف" المبث خلال شهر رمضان.

قال: " قضيت كتير في الزمالك في مسيرتي الكروية وفي مناصب متعددة في النادي بعد إعتزالي عن كرة القدم، ولم أطلب من الزمالك أي مناصب".

وأضاف:" مفيش حد عدي علي الزمالك من نجومة الحاليين ولا نجومة السابقين، وتخلي عن النادي سواء كلاعب أو كمنصب".

وأردف: " لجنة الزمالك السابقة، لها وجهة نظر مختلفة في التعامل مع، حرمان بعض نجوم الفريق من دخول النادي، ولها وجهة نظر في بعض لاعبي القلعبة البيضاء في تمثيل النادي".

واختتم: " أمير مرتضي منصور في البداية مكنتش موافق عليه علشان مكنتش اعرفه، بس دلوقتي بعد مشفت حماسة ونجاحة، أتمني انه يرجع تاني ويواصل عملة".

نتيجة مباراة بيراميدز والزمالك:

حقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

تشكيل الزمالك امام بيراميدز:

في حراسة المرمي : محمد عواد

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

في خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

في خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك:

حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.