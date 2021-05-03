/629712/طارق-يحيى-أنا-أحسن-منك-ياشوبير-في-الإعلام-والزمالك-مغلطش-مع-كارتيرون

كشف طارق يحي عن مشوارة الإعلامي علي الشاشة العربية فيمختلف المجال، وجاء ذلك في لقاء علي قناة أون تايم سبورت مع أحمد شوبير في برنامج " أقر وأعترف" المبث خلال شهر رمضان.

قال: " قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، في مختلف المجالات وحققت نجحات كتيرة في عالم الإعلام".

وأضاف: " في مجال التقديم الإعلامي انا أشطر منك ياشوبير في هذا المجال، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة".

وأردف: " في رسالتي للجمهور قدمت محتوي ورسالتي وصلتي للجهور، وكانوا بيوصلوا لحالة هيستيرية".

وزاد: " قدمت برنامج تحليلي في العديد من المباريات، وأنت مقدمتش حاجه خالص في التحليل، والعديد من البرامج المتنوعة".

واكمل:" حسن شحاته قدم الكثير لنادي الزمالك، والمفروض الزمالك يكرمه، علي ماقدمة للفريق سواء في فترة ممارسة كرة القدم أو المجال التدريبي".

وواصل: " كارتيرون لما رجع للزمالك، النادي مغلطش في عودته، لان باتشيكو كان ضعيف فنياً ومن النحية الشخصية كانت ضعيفة مع لاعبي الفريق".

وأختتم: " جيمي باتشيكو علي حد علمي وعلي ماوصلني، أنه مكنش مسيطر علي لاعبي الفريق وفي وضع التشكيل، وفي بعض القرارات الفنية".

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة:

تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء، بين الأهلي وغزل المحلة، في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب المحلة.

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة:

محمد الشناوي ، وأحمد رمضان بيكهام ، ورامي ربيعة ، وياسر إبراهيم ، ومروان محسن ، ومحمد شريف ، ووليد سليمان ، وحسين الشحات ، وأليو ديانج ، وعلي لطفي ، وعمرو السولية ، وصلاح محسن ، ومحمد مجدي أفشة ، ومحمود وحيد ، وناصر ماهر ، وأكرم توفيق ، ووالتر بواليا ، وطاهر محمد طاهر ، ومحمد هاني ، ومصطفى شوبير ، وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي المتوقع امام غزل المحلة:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي .

في خط الدفاع: أحمد كوكا - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني .

في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة .

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف .