/629714/طارق-يحيى-يكشف-تهديد-التؤام-ويؤكد-أنا-اللي-عملت-مؤمن-زكريا

كشف طارق يحيي عن علاقته بحسام وإبراهيم حسن، معلقا على المشادة التي حدثت بينهم خلال فترة تواجد التؤام في نادي الزمالك، وذلك خلال تصريحات في برنامج أقر و أعترف مع أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورت.

قال طارق يحيي: " القصة انتهت بيني و بين التؤام، وكانت قصة وانتهت، وتحدثنا سويا وتراضى كل الأطراف، واؤكد انها كانت مجرد نرفزة في الملعب ".

وتابع: " لم يحدث أن حسام و إبراهيم حسن لم يقومان بتهديدي بعد مباراة الزمالك والمقاصة التي أحرز فيها عمر النجدي هدف الفوز مشددا ان تلك الأقاويل هي مجرد إشاعات ولم تحدث".

تصريحات طارق يحيي مع شوبير

وواصل يحيي: " أيام فترة تدريبي لفريق مصر المقاصة في الدوري، فزت بأفضل مدرب في العام، وهناك العديد من الأندية التي تواصلت معي من أجل تدريبها لكني رفضتها حبا للزمالك ومن الصعب للغاية أن أترك الفارس والقلعة البيضاء من أجل أي نادي أخر".

واضاف مدرب الزمالك السابق: " أنا صاحب الفضل على العديد من اللاعبين في الدوري الممتاز، ولم يكن أحد يعلم مؤمن زكريا أو أيمن حفني لكن أنا من فعلتهم ولم أخذ شئ من أحد فيهم".

وزاد طارق يحيي: " قضيت كتير في الزمالك في مسيرتي الكروية وفي مناصب متعددة في النادي بعد إعتزالي عن كرة القدم، ولم أطلب من الزمالك أي مناصب".

وعلق طارق يحيي: " أمير مرتضي منصور في البداية مكنتش موافق عليه علشان مكنتش اعرفه، بس دلوقتي بعد مشفت حماسة ونجاحة، أتمني انه يرجع تاني ويواصل عملة".

وأضاف لاعب الفارس الأبيض السابق:" مفيش حد عدي علي الزمالك من نجومة الحاليين ولا نجومة السابقين، وتخلي عن النادي سواء كلاعب أو كمنصب".

واختتم يحي : " لجنة الزمالك السابقة، لها وجهة نظر مختلفة في التعامل مع، حرمان بعض نجوم الفريق من دخول النادي، ولها وجهة نظر في بعض لاعبي القلعبة البيضاء في تمثيل النادي".