/629720/الأهلي-يعلن-عن-الجهاز-الفني-الجديد-لفريق-السلة

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي "ماريو بالما" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة رجال حتى نهاية الموسم الحالي، ومن الجدير بالذكر انه سيصل للقاهرة بصحبه مساعده فاسكو كورادو نهاية الأسبوع الحالي لاستلام عمله، الجديد مدير فني للفرق الأول سلة بالنادي الأهلي رجال.

وجاء طاقم الجهاز الفني الجديد بالفريق الأول سلة بالنداي الأهلي كالتالي “ماريو بالما مديرا فنيا، فاسكو كورادو مساعد مدرب، احمد الجارحي مدرب، طارق الغنام مديرا اداريا، وليد الخراط اداريا، علاء العشري مخططا للاحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلك.

أشرف توفيق يقدم إستقالته

وفي وقت سابق تقدم أشرف توفيق المدير الفنى لفريق كرة السلة، بالنادى الاهلى باستقالته من منصبه، فى ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة السابقة وخسارة عدة بطولات، آخرها كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز فريق السكندري بنتيجة 78\76، والتتويج بالبطولة المحلية، علي حساب الأهلي في نهائي البطولة .

ومن الجدير بالذكر خسر الأهلى بطولة كأس مصر ودورى السوبر المحلي الموسم الماضى أمام الاتحاد السكندرى، وكأس مصر فى الموسم الحالى، ويتبقى أمامه دورى السوبر، و يلتقي مع الاتحاد فى كأس السوبر، و الذى فقده الأهلى أيضا يناير الماضى مع أشرف توفيق.

نتيجة مباراة الأهلي وسبورتينج

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سبورتنج، في ثالث لقاءات الفريقين بالدور ربع النهائي من دوري السوبر للمحترفين، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 77-74.

الأهلي وغزل المحله

يدخل الأهلي لقاء اليوم أمام غزل المحلة، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة:

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.