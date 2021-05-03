/629721/إبراهيم-سعيد-أحمد-حسن-و-هاني-رمزي--باعوني--في-المنتخب

أكد إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي و الزمالك السابق أن لاعبين المنتخب المصري " الكبار" هم من تخلوا عنه في أزمته مع الفراعنة وبالتحديد مع محمود الجوهري المدير الفني للفراعنة في هذا التوقيت.

وقال إبراهيم سعيد: " لم أرتكب أي خطا مع المنتخب، لكن اللاعبين الكبار في صفوف الفراعنة هم من باعوني أمام الكابتن محموج الجوهري على الرغم من كوني الأبن المدلل له".

وواصل شادي: " بكيت بالدموع من أجل البقاء في النادي الأهلي ول يحدث أني تركت القلعة الحمراء من أجل المنتخب".

وتابع شادي محمد: " محمود الخطيب او محمود طاهر يمثلا النادي الأهلي بشكل كبير، سواء على المستوى الإداري و الفني".

شادي محمد يعلق على موقف دعمه للخطيب

وأستكمل شادي محمد: " شادي محمد مش عاوز يطبل لحد عشان يشتغل في النادي الأهلي، واعتلاف أنني كنت على خطأ لان تاريخي لا يسمح بتواجدي في هذا المكان".

وعلق ابراهيم سعيد: " الثنائي في كيان واحد وهو النادي الأهلي وبالتالي لا يحق لأي حد الهجوم على شادي محمد".

يأتي هذا خلال حلقة تجمه شادي محمد وإبراهيم سعيد مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المذاع عبر قناة المحور.