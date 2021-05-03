شادي محمد: الأهلي«مقدرنيش» في أخر أيامي.. ونادم على مساندة محمود طاهر

/629722/شادي-محمد-الأهليمقدرنيش-في-أخر-أيامي-ونادم-على-مساندة-محمود-طاهر

أكد شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق أن النادي الأهلي لم يقدره بالشكل المطلوب في أخر عقد له مع المارد الأحمر على الرغم من توقيعه على بياض مشددا أنه نادم على مساندة محمود طاهر في انتخابات. وقال شادي محمد : " بكيت بالدموع من أجل البقاء في النادي الأهلي ول يحدث أني تركت القلعة الحمراء من أجل المنتخب".

وتابع: عند وصول اللاعب لسن الثلاثين يكون هناك تربص لأي خطأ من أجل الإستغناء عنه، وفي النادي الأهلي كان من المعتاد الإمضاء على بياض وبالفعل وقعت على بياض بعد يوم من حديثي للخطيب لكني وجدت المبلغ قليل مقارنة بزملائي".

وواصل شادي محمد: " محمود الخطيب او محمود طاهر يمثلا النادي الأهلي بشكل كبير، سواء على المستوى الإداري و الفني".

شادي محمد يكشف تفاصيل تعادقده مع الأهلي

وزاد لاعب الأهلي السابق : " شادي محمد مش عاوز يطبل لحد عشان يشتغل في النادي الأهلي، واعتلاف أنني كنت على خطأ لان تاريخي لا يسمح بتواجدي في هذا المكان".

على جانب أخر قال إبراهيم سعيد : " أحترم النادي الأهلي كثيرا، وهو من صنع أسمي ، ولست طمعان في الشهرة و النجومية ، في حسابي على تويتر أفعل كل شئ أراه مناسباـ وفي بعض الأحيان لم تعجب أرائي الزمالك و الأهلي ".