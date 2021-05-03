/629723/مسلسل-لحم-غزال-في-مرمى-نيران المجلس-القومي-للطفولة-بعد-قتل-الأطفال

شهد مسلسل لحم غزال الحلقة 21 مشهد ظهر فيه الفنان عمرو عبد الجليل وهو يخنق 3 أطفال وجدتهم بطريقة وحشية داخل منزلهم، ثم تخلص من جثمانهم بإشعال النيران في أرجاء المكان.

دوت الخليج يرصد مشهد قتل الأطفال وجدتهم بمسلسل لحم غزال، الذي أثار غضب الجمهور ولاق اعتراضًا وهجومًا من المجلس القومي للطفولة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يدين مشهد قتل ثلاث أطفال بلحم غزال

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال ممثلته دكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس ذلك المشهد بإعتباره انتهاك لحقوق الطفل، وطالبت المجلس الأعلى للإعلام والمسئولين بالتدخل لوقف مثل هذه المشاهد التي تعد خرقًا لأحد الاكواد الأخلاقية التي نص عليها المجلس الأعلى للإعلام، حيث حث على عدم تصوير مشاهد عنف أو تحريض على الكراهية في الأعمال الدرامية.

وأكدت الأمين العام للمجلس، أن هذا المشهد يروج لأفكار خاطئة ومغلوطة بالمخالفة لما تضمنته المادة الاولي من قانون الطفل بأن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، و مخالفة لنص المادة 96 في شأن حالات تعريض الطفل للخطر ، والمادة 89 من ذات القانون فيما تضمنته من حظر نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف.

أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة يطالب بوقف مشاهد في مسلسل لحم غزال

وناشدت الدكتورة سحر السنباطي منتجي الأعمال الدرامية بضرورة مراعاة حقوق الطفل الواردة بالدستور وبالقانون المصري والاتفاقيات الدولية ، واحترام كرامة الأطفال في جميع الظروف وتوفير أكبر قدر من الحماية من التعرض للإيذاء البدني والنفسي ،وأن لا يتم استغلاله بجميع الأشكال بغرض الشهرة أو التربح بشكل يسيء للطفل ، وتجنب تصنيف الأطفال إلى فئات أو توصيفهم بشكل يزيد من وصمهم اجتماعيًا ، موضحة ضرورة أن تكون الأعمال الدرامية والفنية صديقة للطفل وتراعي علاقته بأسرته وبالبيئة المحيطة.

نشطاء مواقع التواصل يهاجمون مسلسل لحم غزال

وكان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا هذا المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة في شكل مقطع فيديد، وشنوا عليه هجومًا واسعًا ووصفوه بالمقزز.

فغرد أحدهما قائلًا: "أنا انهارت أما شوفت المشهد بتاع عمرو عبد الجليل وهو بيموت الست الكبيرة ويخنق، 3 أطفال.. أنا مش مستوعبة بجد ازاي دا مشهد يتصور وايه القرف اللي بقى في المسلسلات دا.. مشهد زي دا بتشجعوا الناس على القرف أكتر وأنها ميبقاش عندها رحمة أكتر.. حقيقي ربنا يخرجنا من الدنيا دي على خير".

كواليس مسلسل لحم غزال

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "لحم غزال"، بطولة غادة عبد الرازق، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، مي سليم، وفاء عامر، خالد كمال وأحمد خليل، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد سلامة.