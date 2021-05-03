/629724/مفاجأت-بالجملة-تشكيل-الأهلي-أمام-غزل-المحلة-بالدوري

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وغزل المحلة، بعد قليل في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري، ويشهد علي اللقاء ملعب المحلة.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر، في لقاء اليوم امام غزل المحلة. تشكيل الاهلي أمام غزل المحلة: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر في خط الهجوم: محمد شريف. قائمة الأهلي في المباراة: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

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