/629725/قبل-مواجهة-سموحة-هل-يلحق--جنش--بحراسة-عرين-الزمالك

اشتكى محمود عبد الرحيم " جنش " ، حارس مرمى نادى الزمالك من آلام أسفل الظهر عقب المشاركة فى مواجهة المقاولون العرب ، على أثرها ابتعد جنش من حراسة عرين الزمالك أمام نادى بيراميدز ، ويواصل حارس مرمى الأبيض ، التدريبات التأهيلية الخاصة ، وذلك إستعدادا للمشاركة فى تدريبات الحراس الجماعية بشكل طبيعى .

ويفضل الجهاز الطبى لنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة ، استكمال جنش للبرنامج التأهيلى المقرر له عقب لقاء المقاولون ، و لم يتمكن الحارس من المشاركة في مباراة بيراميدز يوم الأحد الماضي ، وجلس جنش على مقاعد البدلاء لـ عواد .

وقام عواد بحراسة مرمى الزمالك فى مواجهة بيراميدز ، و التى أنتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وبعد التأكد من إمكانية الاستعانة بجنش فى أى وقت أثناء سير اللقاء تم جلوسه على دكة البدلاء .

وأصبح محمد عواد، قريب جدا من العودة لحراسة مرمى الزمالك ، وجائت له الفرصة بعد غياب يقترب من عامين ، وذلك بسبب إصابة أبو جبل بفيروس كورونا ، ومن خلفه جنش بلألام في الظهر ، وهو الأن المرشح الأول لحراسة عرين الأبيض فى مواجهة سموحة والزمالك المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بإستاد القاهرة الدولى، ضمن الأسبوع الـ 20 من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

محمد عواد يحرس الزمالك في المواجهات المقبلة

وظهر محمد عواد بمستوى جيد خلال مواجهة فريقه مع نادى بيراميدز ، ما دفع باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك للإشادة بمستوى عواد ، على الرغم من ابتعاده عن المشاركة منذ فترة طويلة، إلا أنه قدم مستوى جيدا مع أول فرصة يحصل عليها الحارس .

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون أن فرص عواد فى الاستمرار بحراسة عرين الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام نادى سموحة كبيرة، خاصة فى ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا ، وعدم جاهزية محمود جنش الذى يعانى من ألام أسفل الظهر .