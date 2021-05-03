كوفيد 25 يثير الرعب في قلوب المشاهدين

حاز مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف على ردود أفعال إيجابية قوية منذ عرض أولى حلقاته، وأصبح المسلسل الأكثر مشاهدة بين مسلسلات رمضان 2021، بجانب تصدره قائمة الاكثر بحثًا على جوجل، وتريند تويتر بعد عرض كل حلقة من حلقاته.

دوت الخليج يكشف ردود أفعال مشاهدي مسلسل كوفيد 25 بعد عرض أولى حلقات المسلسل، فضلًا عن إدراجه تحت أنواع أعمال الرعب.

تناول المسلسل قصة شابهت ما تعرضنا له في الواقع الحقيقي من تفشي فيروس خطير هدد البشرية، ما جعل المطارات تتوقف عن الطياران وغلق كل دولة على نفسها، بالإضافة لإلزام جميع المتعافين منزلهم وخضوع المصابين لحجر صحي، تحت مسمى "كوفيد 19"، وبعد مرور أعوام ظهر هذه الفيروس من جديد ولكن بشكل مختلف بعد تطوره من خلال لقاح "كوفيد 19" جعل المصابين به يفقدون أنفسهم بشكل تدريجي، وكأن أصابهم خلل بالمخ يؤدي إلى انتحارهم بعد أيام من الإصابة بالمرض، وسمي هذا الفيروس ب "كوفيد 25".

تعليقات الجمهور على مسلسل كوفيد 25

كل هذه العوامل أدت إلى إثارة الرعب في نفوس المشاهدين مرة أخرى وكأن ما ينقله يوسف الشريف داخل مسلسله الرمضاني سينعكس علينا بشكل واقعي وحقيقي، فقال أحدهم: "‏انا بقيت اخد كوفيد 25 بجديه اكتر من يوسف الشريف نفسه".

وأتت الكثير من التعليقات على مسلسل كوفيد 25 على النحو الآتي: "‏كوفيد 25 دا بيخليني على أعصابي من أول الحلقه لأخرها"، ‏"هوه أن أنا خايفة ومرعوبة من مسلسل يوسف الشريف بس لازم أسمعه"، ‏"هو شابوا يوسف الشريف وكل حاجه بس دا مش مسلسل درامي دا مسلسل رعب"، "‏يوسف قلبي الشريف،فداك قلبي و أعصابي هي كده كده بايظة".

وأشاد البعض بمسلسل "كوفيد 25" وبقدرة يوسف الشريف على جذب انتباههم من أول حلقة، ماجعلهم يقتصروا على متابعة "كوفيد 25" فقط دون النظر للمسلسلات الأخرى فغردوا على حساباتهم الشخصية بموقع تويتر: "‏مسلسل يوسف الشريف حلو و مختلف و يشد و ده أحلى حاجه فيه انك متملش"، "‏ويظل مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25من أعظم الأعمال اللي بتتعمل كل سنة"، ‏"مسلسل يوسف الشريف دا تحس ان هو مسلسل من انتاج Netflix حاجه عظمه بجد"، ‏"معدتش بتفرج غير على مسلسل يوسف الشريف غير كدا مفيش".

مسلسل كوفيد 25

مسلسل "كوفيد 25"، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، ومن من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال.

يعرض المسلسل على قناة ON بداية من الساعة 12ونصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة 7صباحًا، و11:30 ظهرًا، بينما على قناة ON دراما الساعة 2 مساءً، والإعادة 9:30 صباحًا، و6:30 مساءً.

كما يمكنك متابعته أيضًا على قناة الحياة بداية من الساعة 6:30 مساءً، على أن يعاد في الساعة 5:30 صباحًا، والعاشرة صباحًا، بينما على قناة الحياة مسلسلات في الساعة 8 مساءً، والإعادة 4 صباحًا، والإعادة في ال 7:30 مساءً، والساعة الثالثة عصرًا.