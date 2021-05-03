جدة - نرمين السيد - نفت مطرانية الجيزة قيام إحدى الجهات بالتبرع بإعادة بناء كنيسة الملاك سوريال ومارمينا بالعمرانية التى تعرضت للحريق.



جدة - نرمين السيد - نفت مطرانية الجيزة قيام إحدى الجهات بالتبرع بإعادة بناء كنيسة الملاك سوريال ومارمينا بالعمرانية التى تعرضت للحريق. وشكلت المطرانية لجنة لجمع التبرعات لإعادة بناء الكنيسة تضم: القمص سوريال كامل، والقس جبرايل أديب، والقس باهور فرج، وغيرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانية الجيزة تشكل لجنة تبرعات لبناء كنيسة مارمينا بالعمرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.