مطران الكاثوليك يصدر تعليمات جديدة لكهنة سوهاج

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص البيان: "الأباء الأجلاء.. ونحن فى بداية شهر مايو المكرس للصلاة لأجل العذراء مريم نتحد مع الكنيسة كلها ونكرس صلاة المسبحة لأجل أن يرفع الله عنا ثقل هذا الوباء والمرض الناتج عنه، راجيًا من رب القيامة أن يزيل هذا الوباء من على الأرض كلها كما أزال ظلمة القبر من قلوب كثير من البشر، فهى مناسبة لنفكر فيها معًا فى الهبة التى وهبنا إياها الله، أى خدمتنا الكهنوتية، كما هى مناسبة نصلى معا ومع أبناء الرعية".

ودعا إلى العودة للقداسات من يوم الثلاثاء 4 مايو مع مراعاة التباعد فى الجلوس على ألا يزيد عدد الحضور عن 25% من سعة الكنيسة مع استخدام الساحات بالكنيسة المتاحة لتحقيق التباعد وحضور أكبر عدد ممكن لعدم حرمان المؤمنين من الصلاة، مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع الاستمرار فى تعليق الأنشطة والاجتماعات لإشعار آخر، مع إمكانية عمل أكثر من قداس مع تقسيم المؤمنين لمناطق منعا للتزاحم.

ووجه بأهمية وضع الكمامة أثناء القداس والتطهير باستمرار، مضيفًا: "من يحمل المرض ويأتى للكنيسة فهى خطيئة جسيمة قد تسبب أزمة وتفشى المرض بين المؤمنين".

كما دعا إلى عدم السلام باليد، وعدم التواجد بعد القداس فى الساحات، والاستمرار فى تقديم الصلوات من أجل المرضى بهذا الوباء حتى يمن الله عليهم بالشفاء والصلاة من أجل المنتقلين.