محمد شريف وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام المحلة.. وبيكهام ظهير أيسر

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد غزل المحلة بعد قليل على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويضم تشكيل الأهلي كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط : حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، قفشة، طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: محمد شريف
ويجلس علي دكة البدلاء كل من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، ومحمود وحيد.
ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفى رصيده 37 نقطة، جمعها من 16 مواجهة بعدما حقق الفوز في 11 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري».
وتعادل في 4 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة» على الترتيب.
فيما يدخل غزل المحلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات.
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