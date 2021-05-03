عضو بـ"الأطباء" يدعو للحصول على لقاح كورونا: خفض نسب الوفيات بعدة دول

أكد الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الأطباء والطاقم الطبي فى مصر لهم بالفعل أولوية فى تلقى لقاح فيروس كورونا، وأغلبهم يتلقى رسالة بموعد التوجه لمركز التطعيم خلال يومين على الأكثر من تسجيله بالموقع، مشير إلى أن كثيرا منهم مازال مترددا فى الحصول على اللقاح لعدة أسباب، إلا أن المؤكد حتى الآن أن الدول التى أتمت نسب معقولة من اللقاح بين المواطنين والفئات الأكثر عرضه للفيروس قد نجحت فى خفض نسب الوفيات على الأقل بها.

وأضاف مصباح، أن نقابة الأطباء قد سجلت 500 شهيد من أطبائها خلال جائحة كورونا، حيث سقط أول طبيب شهيد منذ 399 يومًا، وهو الدكتور أحمد اللواح فى 30 مارس 2020، والعدد حاليا وصل إلى 500 شهيد بخلاف العشرات ممن رفضت أسرهم نعيهم وتنازلت عن حقوقهم لأسباب خاصة بهم، مشيرا إلى أنه بذلك المعدل فإن النقابة تسجل 5 شهداء كل أربعة أيام منذ أكثر من عام .

كن قد دعت النقابة العامة للأطباء، كافة المواطنين والأطباء لمحاولة تفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية، قائلة: الفيروس شرس ومنتشر، وعلى الجميع الحصول على اللقاح الخاص بكورونا لتقليل فرص الإصابة بالجائجة.