/629727/شادي-محمد-حققت-الكثير-للأهلي-والعمل-بالقناة-حقي

قال الكابتن شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن جميع لاعبي الجيل السابق ساهموا بتحقيق البطولات، ولكن ليس من المقبول أن يقال اللاعب فلان هو الذي حقق البطوله، قائلا، " ابو تريكة ما حققش البطولات لوحده، وبركات كذالك، وجوزيه كان دائما يعمل على تقوية روح التعاون بين اللاعبين لمنع الغيرة".

الأهلي أضاف لي الكثير

وأضاف شادي خلال حواره مع ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور، أنه حمل بطولات أكثر من الكابتن محمود الخطيب، قائلا" أنا تعبت في النادي الأهلي، والأهلي اضاف لي قيمة كثيرة، ومحمود الخطيب كبيرنا ، والناس حبته لانه ذو أخلاق عالية".

وكذب محمد التسجيلات التي كان يهاحم فيها الكابتن محمود الخطيب، موضحا أن هناك مافيا تتلاعب بهذه الاشياء، منوها إلى أن العمل في قناة الاهلي من حقه بسبب ما حققه من إنجازات بداخله.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.