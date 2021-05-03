/629728/إصابة-رمضان-صبحي-بعد-مباراة-الزمالك-و-بيراميدز-صورة

ظهر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي على مواقع التواصل الإجتماعي، واضعا على عينه شاش أبيض يُظهر معاناة اللاعب من الإصابة وذلك بعد التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على مواقع التواصل الإجتماعي : " الحمد الله " ، الأمر الذي اثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع كامل أمنيات الجماهير بالشفاء العاجل للاعب المنتخب المصري.

بيراميدز يتعادل مع الزمالك في الدوري المصري

وحقق بيراميدز تعادلا مثيرا مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

تشكيل الزمالك و بيراميدز في الدوري

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

رمضان صبحي مصابا في العين

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من : في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من : حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري .

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - عمر جابر - إيريك تراوري -.

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي .