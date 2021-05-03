/629729/غدر-جديد-ينتظر-محمد-رمضان-يوم-زفافه-على-سمية-الخشاب

مسلسل موسى الحلقة 21، استهلت الأحداث بطلب موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان يد حلاوتهم التي تقوم بدورها سمية الخشاب من شقيقها المعلم وهبة الذي يجسده سيد رجب، اخذ وهبة يتحجج بسبب عدم رغبته في زواج حلاوتهم من موسى، فذكره وهبة انه مجرد صبي يعمل لديهم في الدكان، فضلاً عن انه عليه ثأر ولا يستطيع ان يزوج شقيقته لرجل معرض للموت في اي لحظة، وبعد نقاش طويل اقنع فيه موسى وهبة بالزاوج من حلاوتهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 21 التي شهدت حفل زواج محمد رمضان من سمية الخشاب، إلا أن المفاجأة كانت احياء المطرب أحمد سعد حفل زفافهم.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 21

توالت الفرحة والزغاريد في منزل حلاوتهم، وقامت بالرقص على النغمات الصعيدية التي ترددت، ولم تدم فرحتها كثيرًا حتى جاء لها عبدالرحمن ابن شقيقها وهبة ليحذرها ان والدته والتي تكون زوجة وهبة اتفقت مع إحدى الدجالات لتضع عملاً او سحرًا لحلاوتهم في حنة فرحها لجلب المشاكل بينها وبين موسى.

كما كشفت الحلقة حقيقة لغز شهاب باشا الذي يجسده الفنان صبري فواز، وهو تحنيط جثمان والدته والاحتفاظ بها في إحدى غرف القصر الذي يسكن فيه بسبب صعوبة اقتناعه بحقيقة وفاتها والبعاد عنه، حيث قامت شفيقة زوجته والتي تجسدها الفنانة هبة مجدي بإبلاغ شقيقته شويكار لتأتي إلي القصر فورًا وتأمر بدفن جثة والدتها وعرض شهاب على دكتور نفسي.

وينتقل المشهد إلى موسى قبل زفافه بدقائق حيث زاد من تناول الخمور الذي اعطاها له "زتونة" احد صبيان المعلم وهبة، فدخل موسى في حالة من الهلوسة وفقدان الوعي وبدء بتذكر حبيبته السابقة نجاة التي توفت قبل مجيئه القاهرة، وتخيلها بفستان زفاف ودار بينهما حوار تلومه فيه على الزواج بأخرى، وانتهي الحوار ببكاء موسى واستمراره في النداء عليها حتى اختفت من امامه.

وانتهت الحلقة 21 من مسلسل موسى، بظهور "مغاوري" أحد مطارييد الجبل الذي اتفقت معه صباح "عبير صبري" زوجة شيخ البلد علي الانتقام من موسى مقابل مبلغ مالي، الامر الذي يجلنا نتوقع حالة غدر لموسى أثناء زفافه على حلاوتهم.