/629730/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-وغزل-المحلة-بالدوري

إنطلاق صافرة البداية د2 الأهلي ينفرد بهجمة مرتدة والشحات يهدرها بعرضية غير متقنة تخرج ضربة مرمي د3 عرضية من غزل المحلة من عبده يحي اعلي مرمي الشناوي د5 عرضية للأهلي يهدرها الشحات وحارس المرمي يتألق وتخرج ركنية أولي د6 ركنية أولي للأهلي والدفاع يشتت الكرة د8 ضربة حرة للمحلة من الجانب الأيمن والولية يخرجها ركنية د11 غزل المحلة يهاجم والأهلي متاخر في نصف الملعب د13 ضربة حرة مباشرة للأهلي من الجانب الأيمن ينفذها أفشة والدفاع يشتت د14 تسديدة قوية من المحلة والشناوي يمسك الكرة علي مرتين د15 خطأ من دفاع المحلة في إيقاف الكرة وتصل للشحات ويسدد بقوة والحرس يتألق ويتصدي د17 تحضير من الأهلي من نصف الملعب د18 تسديدة ضعيفة من بيكهام والحارس يمسك الكرة د20 ركنية للأهلي من الجانب الايمن والدفاع يخرج الكرة لبر الأمان ويدخل الفريقين المباراة في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص ثلاث نقاط ثمينة في ترتيب الدوري، ويدخل الأهلي اللقاء بقوة في محاولة الفوز بعد التعادل الإيجابي امام الجونة بهدف مقابل هدف، ويأتي من جانب غزل المحلة في محاولة إستقبال النادي الأهلي بعد مرور 10 سنين علي ملعبه وتحقيق الفوز. تشكيل الاهلي أمام غزل المحلة: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر في خط الهجوم: محمد شريف

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