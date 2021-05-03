/629731/شادي-محمد-الأهلاوية-في-مصر-80-مليون-وإبراهيم-سعيد-يرد-انت-نزلت-عديتهم

قدم اللاعب شادي محمد الإعتذار لجماهير نادي الزمالك، بسبب ظهوره في فيديو يسيء للنادي الزمالك، قائلا” أنا من أكثر الناس التي تحب الجماهير، والماتش ده كان في أفريقيا، والاغنية اللي كانت في الفيديو ما كنتش حافظها، وماعرفش أن فيها شتيمة، وعملت فيديو بعدها فسرت فيه حقيقة الفيديو، لأن الإعتزار من شيم الكبار".

شادي محمد: الجيل الجديد كله بيشجع الأهلي

وأشار الكابتن شادي محمد خلال حواره مع ببرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المُذاع على قناة المحور، إلى ان جماهير الاهلي في مصر 80 مليون مشجع، مشيرا إلى أن الجيل الصاعد بأكمله ينشأ على أن النادي الأهلي وهو يكسب جميع البطولات، وبالتالي معظم الجيل يقوم بتشجيعه.

ورد اللاعب ابراهيم سعيد قائلا له ،" انت عرفت منين يا شادي انت نزلت عديتهم، في ناس بتشجع النادي الزمالك لأنه تحبه وليس لأجل البطولات".

شادي محمد يسخر من يافطة نادي القرن

وسخر شادي محمد عما فعله النادي زمالك بشأن وضع يافطة تحمل لقب نادي القرن على بوابة النادي، قائلا هو ينفع اجيب يافطة واعلقها مكتوب عليها نادي القرن الأفريقي، احنا هنهزر".

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.