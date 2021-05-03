/629732/مدرب-باريس-سان-جيرمان-الأفضلية-لمان-سيتي-وعلينا-المخاطرة

أكد ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ان فلسفة طريقة لعب الفريق، في نفس وسياق فلسفة مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي، له قبل لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال غداً، امام مان سيتي.

قال: " نيتنا غداً ستكون الاستحواذ ، وهذا هو التحدي لكن السيتي تبنى نفس الفلسفة لمدة 6 سنوات مع بيب جوارديولا ، علينا أن نكون مستعدين للمعاناة ، وستتاح لنا الفرصة ، وعلينا أن نكون سريعين و عدوانيين نحن بحاجة إلى هدفين وهذا هو مطلبنا ".

وأكمل: " غداً مباراه صعبة ويجب ان نكون جاهزين ومستعدين لخوضها، ومن الصعب تحديد مفتاح مباراة الغد ، أهم شيء هو الفوز وإحراز الهدفين ، وفي نفس الوقت علينا أن نحرص على عدم تلقي أي هدف".

وزاد: "من الصعب توقع كل شيء مقدمًا في مباراة كرة قدم ، إنها مباراة! الأفضل سيذهب إلى النهائي ، إنه تحد كبير للنادي، وهناك ‏المزيد من الضغوطات على جوارديولا لانه لم يصل للنهائي مع السيتي”.

وأضاف: "سنواجه فريقاً تم بناءه طوال العقد الماضي من اجل اللعب في مثل هذه الادوار، مان سيتي وباريس، غداً اذا كنا افضل فسنعبر، واذا لم يكن كذلك فنحن لا نستحق العبور ".

وأردف: ‏"غداً الأفضلية لهم، لهذا نحن سنضطر للمخاطرة، يجب ان نتحلّى بالشجاعة ونضع خططنا ونحن على دراية بأن مان سيتي لديه العديد من اساليب اللعب التي يستطيع تطبيقها ".

وأختتم: " مان سيتي فريق يلعب بنفس الفلسفة لأكثر من 6 سنوات. انه فريق قوي تم بناءه على ذلك. نحن ايضاً نريد الحصول على الكرة ولكن سنحاول الموازنة بين التحولات والاستحواذ، وذلك بسبب شخصية لاعبينا ".