/629733/أشرف-بن-شرقي--يضع-شرطا-لتجديد-عقده-مع-الزمالك

وضع المغربي أشرف بن شرقي ، جناح نادى الزمالك ، شرطاً لتجديد عقده مع القلعة البيضاء ، الذي ينتهى في يونيو لعام 2022 ، يأتي هذا بعد المفاوضات المتدوالة بين الفريقين بشأن تجديد عقد مهاجم الفارس الأبيض .

بن شرقي يطالب بزيادة عقده مع الزمالك

طلب أشرف بن شرقي من وكيل أعماله الحديث مع إدارة القلعة البيضاء ، لفتح ملف ذيادة عقده مع الأبيض ، وأكدت تقارير صحفية أن بن شرقي لا يمانع الإستمرار مع الزمالك ، ولكن في حال زيادة عقدة السنوى ، الذي يقدر حاليا بـ مليون و 450 ألف دولار .

و إنتقل بن شرقي إلى نادى الزمالك في صيف 2019 ، وشارك الدولى المغربي مع الأبيض في 24 ، خلال الموسم الجارى ، وسجل اللاعب 9 أهداف ، وصنع 4 أهداف .

ونجح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في تسجيل هدف التعادل للفريق الأبيض أمام بيراميدز في المباراة التي أنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من :

تشكيل الزمالك و بيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري .

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - عمر جابر - إيريك تراوري -.

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي .