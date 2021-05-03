الجمعة.. ذكرى الأربعين لفنان الأيقونة القبطية العالمى عادل نصيف

جدة - نرمين السيد - تقام الجمعة المقبلة 7 مايو، صلاة قداس ذكرى الأربعين لفنان الأيقونة القبطية العالمى عادل نصيف.



جدة - نرمين السيد - تقام الجمعة المقبلة 7 مايو، صلاة قداس ذكرى الأربعين لفنان الأيقونة القبطية العالمى عادل نصيف. وتقام صلاة القداس، بكنيسة القديس مارمرقس بدمنهور، وتستقبل الأسرة العزاء بالتليفون نظرا لظروف كورونا.

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