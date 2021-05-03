صور.. مدون روسى يدعو متابعيه لزيارة مصر بعد زيارته للمتحف المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف المصرى بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة، اليوم الاثنين، المدون الروسى المعروف جوسن جاسانوف (Gusein Gasanov)، والذى يتمتع بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعى، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع "انستجرام" 16.5 مليون متابع.





وأعرب المدون الروسى، خلال جولته داخل المتحف، اليوم، عن انبهاره بمقتنيات المتحف الفريدة والمتنوعة، وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبى. وفى منطقة أهرامات الجيزة، اصطحب المدون الروسى، أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم فى جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما. لمشاهدة الفيديو من هنا وحرص المدون الروسى على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له فى المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول، ومشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، داعيا جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التى تدهش العالم.

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