التضامن: تطعيم الكبار بلا مأوى بلقاح كورونا في الشرقية 

في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكبار السن وحصولهم على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية، وذلك من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

وتم تطعيم 180 مسنا من بينهم 138 رجلا و42 سيدة، بالإضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفًا.

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