المفتى: زيارة أولياء الله الصالحين أمر مستحب والتبارك بهم ليس شركا

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن زيارة أولياء الله الصالحين أمر محبب ومستحب وليس محرما، حيث إن أماكن أولياء الله الصالحين هى أماكن تنزل الرحمات على أولئك الذين كانوا في قرب من الله عز وجل، كما أن التبارك بالأولياء ليس شركا بالله.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال برنامج كتب عليكم الصيام، المذاع على قناة صدى البلد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصنا "إياكم وجليس السوء" وحبب لنا الحلوس مع الصالحين، فالجلوس في أماكن أولياء الله الصالحين سيجعلنى إذا لم أفعل خير فسيصيبنى خيرا من الخير الذى ينزل على الأولياء.

وتابع الدكتور شوقى علام: السنة النبوية قد توجه النص بحيث يفهم على النحو الدقيق وتوضيح للنص فهى تعض مذكرة توضيحية للنص الشريف وكذلك السنة النبوية قد تأتى بحكم جديد لم يأت فى القرآن الكريم وأبرز مثال في قضية ميراث الجدة .

وقال مفتى الجمهورية: المسلم غالبا لا يستطيع أن يؤدى الفريضة كما أراد الله سبحانه وتعالى كاملة وتامة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الرسول عندما كان يصلى فإنه في حالة أخرى من التمام والكمال والقرب الكامل والتام من الله عز وجل ، لافتا إلى أن النوافل هى مصدر الحب لله تعالى.