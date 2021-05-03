عمرو سعد لصناع عمل ملوك الجدعنة: "استحقوا اللقب"

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وجه الفنان المصري عمرو سعد رسالة شكر لصناع عمل مسلسل ملوك الجدعنة، الذي يعرض على فضائية قناة "Mbc مصر" في تمام الساعة 7 مساءً عقب برنامج "رامز عقله طار".

دوت الخليج يرصد ثناء وإعجاب الفنان عمرو سعد بصناع عمل مسلسل ملوك الجدعنة الذي لاق إعجاب الكثيرين وأحدث ضجة عارمة منذ انطلاق الحلقة الأولى.

عمرو سعد ينشر كواليس مسلسل ملوك الجدعنة

نشر سعد مجموعة صور من كواليس مسلسل ملوك الجدعنة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، أظهرت مدى المجهود الذي بذله صناع العمل لإخراج المسلسل بهذه الكفاءة.

وأرفق تعليقًا معربًا عن امتنانه وتقديره قائلًا: "الصور دي عشان نقدر حجم المجهود والشغل والفن والدقة لصناع النجاح الكبير خلف الكاميرا.. وعلى رأسمهم المخرج أحمد خالد موسى ومدير التصوير محمود بشير.. مهندس الديكور أحمد عباس ومصممة الملابس دينا نصير.. والكوافير يوسف الأشقر والمكياچ طارق مصطفى".

وتابع سعد "الصورة والشغل والنجاح يقف خلفه صناع جامدين أوي.. كتيبة كل واحد فيهم بكتيبة.. شكرًا للمخرج أحمد خالد موسى وكتيبته اللي استحقوا عن جدارة لقب ملوك الجدعنة".

كواليس مسلسل ملوك الجدعنة

يجسد عمرو سعد شخصية أحمد عبد القادر سرية الشهير بسرية بمسلسل "ملوك الجدعنة"، ويشارك في البطولة إلى جانبه مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت ووليد فواز، من تأليف عبير سليمان وأمين جمال، إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث المسلسل حول صديقين يعملان في التجارة ويصلان للقمة، ولكن خلافًا ينشأ بينهما ويستغل أحد رجال الأعمال هذا الخلاف لصالحه، ويحاول إفساد العلاقة بينهم، ولكن سرعان ما يكتشفان هذه المكيدة وتعود علاقتهما إلى طبيعتها الأولى.

آخر أعمال عمرو سعد

ومن الجدير بالذكر أن الفنان عمرو سعد شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي ودينا فؤاد، من إخراج بيتر ميمي.