أحمد فتحي يثير مواقع التواصل الإجتماعي من جديد «صورة »

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تدوال رواد السوشيال ميديا صورة للاعب أحمد فتحي قبل مباراة الزمالك وبيراميدز في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجل هدف بيراميدز عبدالله السعيد قبل ان يتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض.

وظهر أحمد فتحي لاعب بيراميدز قبل مباراة الأهلي وهو يؤدي " صلاة القيام" قبل لقاء الفريق السماوي مع الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، ولقت الصورة تدولا كبير على مواقع التواصل الإجتماعي لاسيما موقع التغريدات القصيرة " تويتر".

أحمد فتحي يصلي التراويح قبل مباراة الزمالك و بيراميدز

وأثارت صورة أحمد فتحي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى أن الجماهير أطلقت "هشتاج " أحمد فتحي كبير " على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وعلق البعض أن تلك الأمور التي يفعلها ظهير أيمن الأهلي السابق هي السبب وراء تألقه في اللقاءات السابقة على الرغم من السن الكبير الذي يعاني منه اللاعب.

وتعادل بيراميدز مع الزمالك في المباراة التي جمعت الثنائي على ملعب القاهرة ودخل الفريق السماوي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري .

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - عمر جابر - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي .