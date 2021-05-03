نسل الأغراب الحلقة 21.. محمد دياب يتقدم لخطبة ملك زاهر

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21، استهلت الأحداث بإتجاه غفران الغريب -أمير كرارة- إلى زوجته السابقة جليلة -مي عمر- وإخبارها بأن إشعال الحرب أو أن يسود السلم سيتوقف عليها هي وعساف -أحمد السقا- فحذرها إن تزوجا ستطلق الحرب وأول من ستطول سيكون إخوانها، وعكس ذلك لن يحدث ضرر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل نسل الأغراب، التي شهد أحداث مثيرة بدايًة من التهديدات المتبادلة بين غفران الغريب وجليلة ونهايًة بإقدام علي الغريب على الزواج برغدة.

مي عمر وأمير كرارة يفتحان النيران على بعضهما

فتحدته جليلة بأن أخواتها أقوياء فأحدهما عمدة وهو حسيب -إدوارد- والآخر رئيس مباحث وهو علي، و من ثم أعرب الاثنان عن كرههما لبعضهما، وأثارت جليلة غضبه بإخباره بأنها على مدى العشرين سنة التي قضتهم معه كان قلبها مشغول بعساف.

مي عمر تقدم على الزواج من أحمد السقا

تقابلت جليلة مع عساف وأخبرته بتهديد غفران لها وما دار بينهما، وسألها الأخير عن كرهها لغفران فنفت ذلك وأخبرته أنها أحبته، ومن ثم طلبت منه أن يأتي ليتزوج بها عقب انتهاء العدة مباشرة، موضحة له أنها لن تترك أحد يختار لها حياتها بعد ذلك الوقت وستعيشها كما تحب وتريد.

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أثناء تواجد بكري بمكتب وكيل النيابة، أخبره الأخيره أنه سيخلي سبيله، فظن بكري أنه صدق كذبته بكون الذهب ملك لغجر الزلط، فخيب ظنه وأخبره أن الذهب ما هو إلا عيرة وفلصو، فصدم ووقع الخبر عليه كالصاعقة.

أمير كرارة يقضي على تجار المخدرات بسبب مي عمر

انتقل المشهد التالي إلى أرض الأفيون الخاصة بغفران الغريب، حيث اجتمع بتجار المخدرات، وأثناء تبادله الحديث معهم، أثار أحدهم غضبه بالحديث عن انفصال جليلة عنه وخطة زواجها بعساف، فلم يتردد وأطلق عليهم النار.

هرول مصطفى والد رغدة -ملك أحمد زاهر- غاضبًا إلى بيت علي ليأخذ ابنته، فحاول والده منعه، لكنه لم ينصت له، وعندما ذهب وحاول أخذها رغمًا عن إرادتها، حذرته جليلة بأن لا يقدم على فعلته هذه وإلا سيقضي عليه أخيها علي.

حاول سليم -أحمد داش- إقناع والده غفران بإرجاع زوجته جليلة، فأخبره أن اعتبرها ماتت، ونصحه بأن لا يحب فالحب ملعون والسبب الرئيسي لكسر الإنسان، ومن ناحية أخري كان يحاول حسيب ووالدته سلوى عثمان أن يقنعا حمزة -أحمد مالك- بأن يتوسط عند غفران ويجلعه لا يقدم على الحرب، فرفض الأخير وأكد على أن ما سيفعله غفران الذي يعتبره والده ما هو إلا حقه.

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دار المشهد التالي ببيت علي الغريب، حيث علم بقدوم مصطفى ومحاولته لأخذ ابنته رغدة، فتوسلت له الأخيرة أن لا يترك والدها يأخذها فسيعذبها مثلما فعل مع والدتها، فأقسم علي بحبيبته عزيزة -منة فضالي- أنه لن يجعله يقترب منها.

أمير كرارة في محاولة لكسب غجر الزلط لصالحه

أحضر غفران بكري كبير غجر الزلط وطلب منه أن يترك أرض عساف هو والغجر ويرجع ليقيموا بأرضه حتى يعود عساف وحيدًا، فرفض الأخير وأخبر أنه أرض عساف أصبحت أرضه ولا يوجد سبب ليقيم في أرض ليست ملكه، فهدده غفران أنه سيحرقهم ويدفنهم بتلك الأرض.

محمد دياب يصون ابنة حبيبته بالزواج منها

اختتمت الحلقة 21 من مسلسل "نسل الأغراب" بذهاب مصطفى ووالده محفوظ إلى سراية عساف الغريب، وقبل أن يجلسوا فجر الأخير مفاجأة بوجههما، وهي طلب علي الغريب ليد ابنتهم رغدة ابنة حبيبته عزيزة.