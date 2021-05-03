/629737/غزل-المحلة-يسجل-الهدف-الأول-في-مرمى-الأهلي-فيديو

سجل أشرف سيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الهدف الأول لفريقه في مرمى المارد الأحمر بعد تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد مخالفة لعب قصيرة عن طريق هشام بلحة.

وأنطلقت المباراة بين الأهلي و غزل المحلة في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب زعيم الفلاحين، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق مؤمن حسن، في المباراة التي تلعب في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهدت التشكيلة عودة عمرو السولية وكذلك محمد هاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى. تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.