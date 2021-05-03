مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 21..عواطف تطرد ياسمين رئيس من منزل والدها

/629738/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-21عواطف-تطرد-ياسمين-رئيس-من-منزل-والدها

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 21، شهدت الحلقة انهيار فاتن "ياسمين رئيس" بعد وفاة والدها سيد حرفوش، بينما سرية "عمرو سعد" فقد انشغل بالعمل في المخدرات مع سليم ومجدي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، فضلًا عن طرد عواطف لشقيقتها فاتن حرفوش، ونجاح سفينة في تهريب روان.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 21

انشغل مصطفى بالبحث عن سرية بعد اختفائه في الحلقة السابقة بسبب رجال سليم، وبينما هو تائه في تفكيره حول مكان سرية يدخل عليه سرية ويخبره بأن يجهز نفسه لعملية كبيرة من خلالها سيقوم بالانتقام لكل من حاول أذيته، يحاول مصطفى فتح سيرة سفينة أمامه لكن سرية يرفض سماع اسمه رفضًا تامًا، ويأمر مصطفى بمراقبة مجدي لانه يعرف جميع أسرار العتال وسليم.

سفينة ينجح في إنقاذ روان

يذهب سفينة إلى المنزل الذي احتجزت به روان حبيته، وقام بمهاجمة رجال زوجها الذي عينهم حراس على روان، يستطيع سفينة أخذ روان من بين أيديهم ولكنهم يهاجموه بالأسلحة ماجعله يلفت منهم بصعوبة بالغة، يذهب سفينة مع روان لمنزله لكنه يجده مقلوب رأسًا على عقب، فيخبرها سفينة بعدم جواز البقاء في المنزل فقد أصبح خطر عليهم، ويقررا اللجوء إلى مكان آخر.

سرية يحاول جذب سليم إليه

يذهب مجدي لتفحص البضاعة الذي خبأها سرية، ثم يأمر أحد رجالة بالتصرف في تلك البضاعة، فيخبره سرية بأنه لن يستطيع أحد تحريك البضاعة إلا بأمره، ويتحدي مجدي بأنه إذا أخبر سليم سيوافقه على حديثه، يتصل سليم في تلك الأثناء ويأمر مجدي إعطاء الهاتف لسرية ويدور بينه وبين سرية حديث حول البضاعة، ثم يخبر سليم مجدي عن وصوله لمكان شقيقته وبينما يحاول مجدي تخبأة هذه المعلومات عن سرية يستمع سرية إلى الحديث وبأمر مصطفى بضرورة العثور على شقيقة سليم قبل مجدي، فهو يريد إنهاء مجدي بشكل تدريجي ويصبح اليد اليمنى لسليم

عواطف تتعاون مع زوجها لطرد أختها فاتن من منزلها

تضع عواطف خطة محكمة مع زوجها لتستطيع بها طرد شقيقتها فاتن حرفوش بكل هدوء، ومن ثم بيع المنزل والانتقال إلى مكان أفضل، وبالفعل تبدأ الخطة بمحاولة زوج عواطف التحرش بفاتن أثناء نومها، وعندما تصرخ فاتن يخبر شقيقتها عواطف بأنها هي من استدراجته، تحاول فاتن الدفاع عن نفسها ولكن تخبرها عواطف بأنه تصدق زوجها وتكذبها وتقوم بتطردها من المنزل بعد اخبارها بأن كل ما يملكه سيد حرفوش أصبح في جيب عواطف، وتنتهي الحلقة 21 من مسلسل ملوك الجدعنة فاتن هائمة في الشوارع دون أقارب أو احباب أو ملجأ تذهب إليه.

مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة يعرض يوميا في تمام الساعة 7 مساء على شاشة ام بي سي مصر ويعاد في تمام الساعة 12 ونصف صباحا اعادة اولى وفي الساعة 1 ظهرا اعادة ثانية ، وتدور أحداثه حول مايواجه سرية وسفينة من مشاكل بعد مقتل صديقهما "على" وسرقتهم لحقيبة زاهي العتال، والتي تحتوي على الألماس، ويبدأ من هنا الصراع بين زاهي والصديقين سفينة وسرية.