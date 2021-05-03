/629740/الشوط-الأول-المحلة-متقدم-علي-الأهلي-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي وغزل المحلة بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب المحلة.

بدأ الفريقين في بداية المباراة بإندافع وقوة في محاولات تسجيل الهدف الأول في اللقاء بين الفريقين، ولكن هجمات أصحاب الأرض غزل المحلة كانت أخطر علي مرمي الأهلي.

تقدم أصحاب الأرض بالنتيجة في الدقيقة خمسة وثلاثون من عمر المباراة من خلال أشرف محمد، من خلال تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة تسكن الشباك علي يمين محمد الشناوي.

لمشاهدة الهدف اضغط هنا

أجري خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تبديل أول في صفوف الفريق والذي جاء إضطراري في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بخروج هاني عادل بداعي الإصابة ودخول يحي حامد في خط الدفاع.

تلقي أحمد عيد لاعب غزل المحلة في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع بطاقة صفراء أولي في المباراة من لاعبي الفريقين.

تشكيل الاهلي أمام غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر

في خط الهجوم: محمد شريف

يجلس على دكة بدلاء الأهلي كلا من:

علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.

تشكيل غزل المحلة في المباراة:

في حراسة المرمي : عمرو شعبان.

في خط الدفاع : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد.

في خط الوسط : فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي

في خط الهجوم : محمد فتح الله – عبده يحيى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق غزل المحلة في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .