/629739/ممدوح-عباس---الزمالك-هياخد-الدوري-رغما-عن-جريشة-وزملائه

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز هجوماً شديداً على حكم المباراة جهاد جريشة ، بخصوص عدم إستكمال الوقت بدل الضائع ، او ركلة الجزاء ، وكثيرا من الأخطاء التى شهدتها المباراة .

ونشر ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق عبر حسابه الشخصي على " تويتر " ، يهاجم فيه جهاد جريشة حكم المباراة قائلا : " جهاد جريشة لم يليق به إدارة مباراة قمة طالما انه غير جاهزاً على المستوى الذهنى والبدنى والنفسي " .

وأضاف رئيس القلعة البيضاء السابق: “ جهاد جريشة وضع اللجنة الثلاثية في مأزق ، ويترتب على ذلك قدوم حكام أجانب لإدارة مباراة القمة القادمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها يوم 10 مايو المقبل”.

ممدوح عباس يكشف عن مفاجأة بتتويج الزمالك بالبطولة

وأختتم ان الزمالك سيحصل على بطولة الدورى رغماً عن أنف جهاد جريشة وزملائه.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الدوري المصري الممتاز في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا بعد نهاية المباراة ،حيث أنهى جهاد جريشة المباراة قبل نهاية الوقت الإضافي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من : في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

قائمة الزمالك و بيراميدز في الدوري

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من : حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري .

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - عمر جابر - إيريك تراوري .

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي .