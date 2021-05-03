سفارة روسيا بالقاهرة تشيد بالمنتجعات والمعالم التاريخية بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أشادت سفارة روسيا بالقاهرة بمحافظة البحر الأحمر باعتبارها منطقة سياحية رئيسية تتمتع بالعديد من المنتجعات والمعالم الثقافية والتاريخية، مضيفة أنها واحدة من المناطق التى يمكن أن يتعرف فيها المواطنون المصريون والروس على بعضهم البعض.





جاء ذلك فى بيان للسفارة، اليوم الاثنين، صدر بمناسبة لقاء جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة مع عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر خلال زيارته إلى مدينة الغردقة، الذى اتسم بالمناخ الودى الدافئ، وسلط الضوء على التاريخ الطويل للصداقة بين الشعبين المصرى والروسى. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، بحسب البيان الذى نشرته السفارة عبر حسابها على فيسبوك، على الرغبة المشتركة فى التوسع فى التعاون، وأعربا عن التوقع بأن يساعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة من المدن الروسية إلى الغردقة على تحقيق هذا الهدف. وشدد البيان على وجود آفاق جيدة للتعاون فى مجالى التجارة والاستثمار فى ضوء التنمية الاقتصادية النشطة، لافتا إلى الدور الكبير الذى تلعبه القنصلية العامة الروسية فى الغردقة فى تنمية العلاقات الروسية – المصرية.

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