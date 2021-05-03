بعد عرضها فى الاختيار 2 ..تفاصيل أحداث أسيوط 1981

جدة - نرمين السيد - ونسرد فى هذا التقرير تفاصيل حادث أسيوط فى ذلك الوقت:

بدأت أولى خطوات حادث اقتحام مديرية أمن أسيوط، عند اجتماع سرى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية الوجه القبلى جماعات الصعيد، واتفقوا على تنفيذ سلسلة عمليات متزامنة ضد الأمن بأسيوط منها الهجوم على مديرية الأمن، وقسم ثان أسيوط، الدورية اللاسلكية ومقر أمن الدولة، ومقر مباحث أسيوط، نقطة شرطة إبراهيم، ووضعوا سيناريو ما بعد التنفيذ بالتسلل إلى محافظات الوجة البحرى واستهداف مقار الأمن هناك بنفس الطريقة.

حانت ساعة الصفر فى تمام الساعة الثالثة صباح يوم 8 أكتوبر 1981 والذى تزامن مع احتفالات عيد الأضحى، حيث اشتبهت دورية أمنية فى ثلاث أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل، وتم اقتيادهم إلى قسم ثان أسيوط، واحتجازهم دون التحقق من هويتهم، وانتشرت قوات الأمن فى محيط المساجد لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى.

فى تمام الساعة السادسة صباحا شوهدت سيارة بيجو 404 مطلية باللون الأزرق، تحمل لوحات معدنية مكتوبة بخط اليد أرقام 12600 ملاكى القاهرة، تنتظر أمام مبنى المديرية، خلاف سيارة فيات 125 تحمل لوحات معدنية رقم 1172 ملاكى سوهاج، ترجل من السيارتين 8 أفراد مسلحين أطلقوا النيران عشوائيًا على طاقم حراسة مبنى المديرية، وسقط شهيدًا الملازم أول أحمد وحيد عند مدخل المديرية، واقتحموا استراحة العميد شكرى رياض مساعد مدير الأمن وأطلقوا عليه النيران وسقط شهيدًا ومعه الرائد حسن الكردى و16 سائقا و32 خدمة مسلحين بالرشاشات.

واعتلت المجموعة المنفذة للحادث أعلى مبنى مديرية الأمن، بعدما استولوا على 30 بندقية، ومدفعين رشاش، جاء ذلك بالتزامن مع قيام المجموعة المسلحة الثانية من أفراد تلك الجماعة بإطلاق النيران على الخدمات الأمنية فى شوارع مدينة أسيوط مستقلين سيارة ملاكى، وفى الوقت نفسه أقتحمت مجموعة أخرى مبنى مركز شرطة قسم ثان وتمكنت من السيطرة على المركز ومن فيه وكانت قوته وقتها 30 ضابط و174 مجند.

وواصلت مجموعة مجلس شورى الجماعة تنفيذ مخططها باقتحام مجموعة منهم لمركز شرطة قسم أول أسيوط، وكانت قوته 4 ضباط، 112 مجند بالإضافة إلى 3 ضباط و114 مجند فى قسم مباحث التموين المجاور لقسم أول اسيوط، وأصيب الإرهابى عاصم عد الماجد فى الأحداث بثلاثة أعيرة نارية بالساق اليمنى وركبته اليسرى، ليتولى الجهادى على الشريف تنفيذ باقى المهمة ليصاب هو الأخر بثلاث طلقات، ليتولى فؤاد حنفى القيادة، والذى انسحب بعدما رأى خطورة الموقف واستولى على لورى شرطة وهرب به بعدما تمكن من نقل عبد الماجد وعلى الشريف لإسعافهما.

وتبقت مجموعة ناجح إبراهيم المكلفة باقتحام مباحث التموين ونجحوا فى إطلاق النيران على القوات بالمبنى، وتوجهوا إلى قسم أول أسيوط واستولوا على ما فيه من أسلحة وذخائر ليصاب هناك ناجح إبراهيم وبعض المنفذين للحادث ممن كانوا معه، وحينما فقدوا القدرة على المقاومة، وهرب ناجح إبراهيم بدراجة بخارية وفرها له أحمد السيد رجب.

أما مجموعة كرم زهدى وعصام دربالة، فاستقلوا سيارة فيات 115 يقودها خالد حنفى وتوجهوا إلى محيط الجمعية الشرعية، وحاول «دربالة» إلقاء قنبلة فانفجرت به، وتناثرت شظاياها فى جسده، وحاولوا الهرب إلى الجبل من طريق الغنايم ليتمكن الضابط أحمد جابر من القبض على عصام دربالة وكرم زهدى وتسليمهما إلى القاهرة.