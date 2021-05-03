مفتى الجمهورية: من المستحب زيارة أولياء الله الصالحين والدعاء عندهم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه من المستحب زيارة أولياء الله الصالحين والدعاء عندهم، لاسيما أن أماكن أولياء الله الصالحين هى أماكن تنزل الرحمات على أولئك الذين كانوا في قرب من الله عز وجل، كما أن التبارك بالأولياء ليس شركا بالله.





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