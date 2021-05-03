الشوط الأول.. غزل المحلة يتقدم على الاهلي بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وغزل المحلة المقامة حاليا بملعب الأول في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الغزل بهدف نظيف.

بدأ الشوط الأول بنشاط واضح من جانب غزل المحلة الذي لم يتسغرق وقتاً لـ"جس النبض" ولعب بقوة منذ البداية وحاول الوصول إلى مرمى محمد الشناوي كثيراً.

تعامل الأهلي بشكل جيد من بداية المحلة "الحماسية" وفرض رقابة على مفاتيح لعب صاحب الأرض الذي أستحوذ على مجريات الأمور أول 15 دقيقة تقريباً.

بعدها ظهر الأهلي في المباراة تدريجيًّا وبدأ ينشط هجوميًّا عن طريق أفشة والشحات وسدد الأخير أكثر من كرة لكن حارس الغزل عمرو شعبان تعامل معها بشكل جيد.

مرة أخرى عاد غزل المحلة يستحوذ على وسط الملعب ونجح في تسجيل هدف عن طريف أشرف سيد من تسديدة قوية تسكن شباك حارس الاهلي محمد الشناوي في الدقيقة 35.

حاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى بسبب السلبية التى ظهرت في أداء لاعبيه ،لينتهي الشوط الأول بتقدم الغزل بهدف نظيف.