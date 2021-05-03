وزارة الحج والعمرة: مليون معتمر فى رمضان.. ونطور مراكز استقبال المصلين

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان، عن ارتفاع الطاقة التشغيلية لتمكين دخول المزيد من المعتمرين، وذلك خلال تصريحاته لفضائية "العربية". وتابع نائب وزير الحج والعمرة: "وضعنا خطة للأيام العشرة الأخيرة من رمضان"، مشيرا إلى رفع جاهزية مراكز استقبال المعتمرين والمصلين. وذكر نائب وزير الحج والعمرة، أن أكثر من مليون شخص اعتمروا في رمضان، مردفا: "مستمرون في رفع الجاهزية خلال عيد الفطر".

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