انت الان تتابع تفاصيل خبر الحرارة 41 بكره في القاهرة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 مايو وحتى الأحد القادم ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو الجاري، وحتى يوم الأحد القادم الموافق 9 مايو، مؤكدةً أنه سوف يسود طقس شديد الحراة الثلاثاء على القاهرة والوجه البحري، لتسجل الحرارة 40 درجة بالقاهرة والحرارة المحسوسة تكون 41 درجة للعظمى و20 للصغرى، كما يكون الطقس حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 مايو وحتى الأحد القادم

ووفق تقرير الأرصاد الجوية فأن هناك نشاط للرياح خلال الأيام الثلاثة القادمة “الثلاثاء والأربعاء والخميس” على القاهرة والوجه البحري وسيناء، وبداية من الجمعة القادمة وحتى الأحد القادم، وبداية من الجمعة القادمة، سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وحول حالة الطقس اليوم الثلاثاء، فسوف يكون الطقس شديد الحرارة بالقاهرة والوجه البحري وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فسوف تكون كالتالي:

القاهرة: 41 للعظمى و23 للصغرى.

الإسكندرية: 35 للعظمى و20 للصغرى.

شبين الكوم وطنطا: 41 للعظمى.

محافظات الصعيد: 43 للعظمى و25 للصغرى.

والمزيد في تقرير الأرصاد المرفق بالخبر.