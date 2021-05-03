/629741/العميل-صفر لأكرم-حسني-يخرج-من-قائمة-أفلام-عيد-الفطر

كشف الفنان أكرم حسني استئناف تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المقابل، وذلك بعد توقفه بسبب انشغال المخرج وبعض أبطاله بأعمال درامية شاركت بالموسم الرمضاني.

دوت الخليج يكشف موعد عرض فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني بعد استئناف تصويره لبعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

أوضح كريم حسني أنه من المقرر عرض فيلم "العميل صفر" ضمن السباق السينمائي لعيد الأضحى المقبل بناءًا على ماتفق عليه القائمين بالعمل، وليس موعد نهائي خاصة وأنهم انتهوا من 6 أيام فقط من التصوير، وزعم صناع فيلم "العميل صفر" على انتهاء تصويره في وقت قصير مع تكثيف عدد ساعات التصوير.

سبب توقف تصوير فيلم "العميل صفر"

وكان قد توقف تصوير فيلم "العميل صفر" بسبب انشغال المخرج محمد سامي بمسلسل "نسل الأغراب" الذي يعرض من المارثون الرمضاني الحالي، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، والفنانة مي عمر، بالإضافة إلى انشغال الفنانة نيللي كريم بمسلسلها الرمضاني "ضد الكسر"، والتي من المقرر أن تقوم بدور البطولة النسائية أمام أكرم حسني.

تفاصيل مشاركة نيللي كريم في العميل صفر

تظهر النجمة نيللى كريم في فيلم "العميل صفر" في دور راقصة ولديها كباريه، ويكون هناك العديد من المواقف بينها وبين بطل العمل "أكرم حسني"، ويساعدها في الكباريه الفنان بيومى فؤاد الذى يعمل عطارًا في الصباح وفى الكباريه ليلاً.

فيلم العميل صفر لأكرم حسني

الجدير بالذكر، أن فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز، ومن إخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وفكرة أكرم حسني التي تعتمد على إطار إجتماعي كوميدي مليء بالمفاجأت.

من ناحية أخرى يشارك الفنان أكرم حسني في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل إذاعي كوميدي بجانب الفنانة آيتن عامر يتم بثه من خلال راديو وان، ويحمل اسم "إحنا بتوع الازورريس".