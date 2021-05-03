ملخص الساحرة المستديرة بقارة أوروبا.. وست هام يضيق الخناق علي ليفربول

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شهدت الساحة الأوروبية اليوم الأثنين علي العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية القوية، في الدوري الإنجليزي، والإيطالي، والإسباني.

مباريات الدوري الإنجليزي:

نتيجة مباراة ولفرهامبتون ووست بروميتش: حسم التعادل الإيجانب نتيجة مباراة وولفرهامبتون وست بروميش ألبيون، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الدوري الرابع والثلاثون من الدوري، سجل هدف وست بروميتش مباي دياني في الدقيقة 62، في حين سجل هدف ولفرهامبتون فابيو سيلفا في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة بيرنيلي ووست هام يونايتد: انتهت احداث المباراة التي جمعت بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق وست هام، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري، سجل هدف بيرنيلي الوحيد في المباراة كريس وود من خلال ضربة جزاء، في حين سجل هدفي وست هام في اللقاء ميشيل أنطونيو.

مباريات الدوري الإسباني:

نتيجة مباراة إشبيلية وأتليتيكو بلباو: حسم بلباو نتيجة المباراة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بهدف يقتل نتيجة المباراة ويحسم اللقاء بين الفريقين، عن طريق اللاعب إيتياكي ويليامز، في لقاء الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.

مباريات الدوري الإيطالي

نتيجة مباراة تورينو وبارما: انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق تورينو، عن طريق اللاعب ميرجيم فوفودا في الدقيقة 63 من عمر المباراة.