/629743/أحمد-سعد-من-محكمة-الأسرة إلى الغناء-في-فرح-سمية-الخشاب

تصدر الفنان أحمد سعد “الترند" فور انتشار صور فرح الفنان محمد رمضان على الفنانة سمية الخشاب أثناء كواليس مسلسل موسى الذي يعرض يوميًا على قناة "دي أم سي"، وظهر فيها أحمد سعد طليق سمية الخشاب يغني ويرقص في زفافهما.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور على ظهور الفنان أحمد سعد في مسلسل موسى الحلقة 21 لإحياء حفل زفاف محمد رمضان وطليقته سمية الخشاب.

تعليق الجمهور على ظهور أحمد سعد في مسلسل موسى

استقبل الجمهور إحياء احمد سعد لفرح طليقته سمية الخشاب على محمد رمضان في مسلسل موسى الحلقة 21، بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت تعليقاتهم كالآتي "اعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيّهم، كنت فرحان اكتر منهم"، "هتقدري تبيني أن مش فارق معاكي أنه اتجوز غيرك أه أومال إيه"، "أحمد سعد بيشهد على الجواز الله على أخلاقك يا فخر العرب".

وعلى سبيل المزاح تساءل الكثير من الجمهور عن طحال الفنانة سمية الخشاب، مشيريين بطريقة غير مباشرة إلى أزمتها الاخيرة مع أحمد سعد التي أدت لطلاقهما، معلقين:" والليلة جينا نهنيكم هاتوا الطحال اللي عليكم"، "اكيد خفت لما شالت الطحال".

أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

سبق ان تزوج المطرب أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017، ودام زواجهما حوالى 12 شهر وانتهى في محمة الاسرة بالاسكندرية، حيث قدمت سمية الخشاب دعوى قضائية عام 2019 ضد طليقها أحمد سعد، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما، كما قدمت سمية تقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديًا ونفسيًا بعد قيام طليقها بضربها وتعنيفها، الامر الذي جعلها تقوم بإجراء عملية جراحية لإصتئصال الطحال بسبب شدة ضربه لها.

يذكر ان أخر اعمال سمية الخشاب مشاركتها في مسلسل موسى الذي تجسد فيه شخصية حلاوتهم، والمسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، هبة مجدي، سيد رحب، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.