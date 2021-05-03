دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب عمرو القطامي خلال 120 يوم عمل برلماني

/629744/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-عمرو-القطامي-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

يُ عد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الهرم واكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية، والكادر البارز بحزب مستقبل وطن، مثال يُحتذى به في خدمة أهالي دائرته ووضع مصالحهم ضمن أولوياته ونصب عينيه، فمنذ وصوله لكرسي البرلمان ولم تنقطع مقابلاته المستمرة وإجتماعاته المثمرة مع أهالي دائرته من أجل العمل على حل المشاكل وتلبية كافة مطالبهم.

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