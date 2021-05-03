/629745/الاختيار-2-الحلقة-21-إصابة-كريم-عبد-العزيز

مسلسل الاختيار 2 حلقة 21.. شهدت الحلقة أحداث مثيرة بدايًة من تولي اللواء مراد -ماجد الكدواني- رئاسة قطاع الأمن الوطني في عام 2015، بعد تقاعد اللواء رفعت -رياض الخولي-.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت تتبع قوات الأمن للضباط الخائنون وخسارة إنچي المقدم لشعرها بسبب الكيماوي، فضلًا عن إصابة كريم عبدالعزيز.

ماجد الكدواني يلقن الضابط التكفيري درسًا

أجرى اللواء مراد تحقيقًا مع الضابط المنشق ملازم أول كريم، العنصر التكفيري بتنظيم "الدكتور"، ولكنه كان بمثابة درس في الأخلاق والوطنية أكثر منه تحقيقًا، فأخبره عن مجموعة من الضباط الذين استشهدوا دفاعًا عن الوطن في أحداث أكتوبر 1981.

خرج اللواء مراد وأخبر ضابط الأمن الوطني زكريا يونس -كريم عبد العزيز- بأن كريم جاهز للتحقيق وعلى وشك الاعتراف ومن ثم طلب منه أن ينتهي معه وبعدها يأتي إلى مكتبه ليشربا البن سويًا.

خيرت السبكي بأراضي العريش

وصل خيرت السبكي ومن معه من عناصر تكفيرية إلى العريش لإتمام المبايعة وإحضار السلاح الذي سينفذون به عملياتهم الإرهابية، وأثناء سيرهم في شوراع العريش سأل خيرت أحد المارة عن مكان تواجد أبو حذيفة الأنصاري، فاستقبل الأخير سؤالهم بقلق واستنكار وأخبرهم بعدم معرفته وانصرف عنهم.

تبادلا اللواء مراد الحديث مع زكريا حول الضباط الخائنين وإحساس أهاليهم بكونهم أصبحوا تكفيرين بعد أن كانوا ضباط، فأخبره زكريا أن من يهون عليه بلده يهون أيضًا عليه أهله، ومن ثم طمئنه أن القوات تراقب هواتفهم، فطلب منه الأخير أن الطريقة الأمثل للإمساك بهم هي ضغطهم وتخويفهم الذي سيؤدي بهم إلى وقوعهم في الخطأ.

الضباط الخائنون بسجن أبو حذيفة الأنصاري

جلس خيرت السبكي ومن معه على إحدى القهاوي منتظرين أبو حذيفة، فجأء إليهم مجموعة من رجاله وأخذوهم إلى مكانهم مغطى أعينهم، ومن ثم وضعوهم بالسجن شكًا فيهم بأنهم دسائس من الداخلية، فأخبره خيرت أنه من طرف الدكتور علي وأنه هو من أرسلهلم.

السيسي هدف الضباط الخائنون

أخبر ضابط الأمن الوطني يوسف الرفاعي اللواء مراد بما قاله كريم في التحقيق وهو استعداد خيرت ومن معه لعملية للتاريخ، فاستنتج الأخير أنها ستستهدف حفل تخرج أكاديمية الشرطة لعام 2016 بحضور الرئيس السيسي، فأمر بتغير كارنيهات الطلاب والضباط الموجودين هناك.

الضباط الخائنون ينضمون لجماعة أبو حذيفة الأنصاري

لم يتمكن الضباط الخائنون من تنفيذ عمليتهم الإرهابية بسبب احتجاز أبو حذيفة الأنصار لهم، ولإثبات ولائهم له طلب أحد رجاله من خيرت السبكي ومن معه بإطلاق النار على أسرى أطلقوا عليهم الطواغيت، فلم يترددوا وأنهوا حياتهم، ومن ثم رحب تنظيم أبو حذيفة الأنصاري بهم.

إنچي المقدم يظهر عليها أعراض الكيماوي

دار المشهد التالي في إطار كوميدي ما بين يوسف الرفاعي وصديقه زكريا يونس بمنزل الأخير حول الزواج وما يحدث بالسنوات الأولى به، ومن ثم نادتهم نادية-إنجي المقدم- للغداء وظهرت بغطاء على رأسها بعد أن أسقطت جلسات الكيماوي شعرها.

تفجير مسجد الفضل

أذاعت النشرة الإخبارية تعرض مسجد الفضل لعملية ارهابية من خلال تفجيره في محاولة لاغتيال الشيخ، وكان هذا بالتزامن مع احتفال المصريين بقناة السويس.

كريم عبد العزيز يتعرض للاغتيال

انتهت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 بإجراء أحمد فايز -أحمد سعيد عبد الغني- تحقيقًا مع فارس العنصر التكفيري، وأثناء التحقيقات أخبره أنه من المقرر أن يتقابل هو وعنصر آخر يعطيه نقود مقابل سلاح، فرصده زكريا يونس ويوسف الرفاعي، وفي محاولة للقبض عليه فر هاربًا وأثناء إتباع زكريا له أصيب بطلقة في ذراعه فسقط أرضًا.