/629748/بالأرقام-غزل-المحلة-قاهر-كبار-الدوري-في-ملعب-الرعب-و-الأهلي-أخرهم

حقق فريق غزل المحلة فوزا هاما على الأهلي بهدف نظيف أحرزه لاعب زعيم الفلاحين في شباك محمد الشناوي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المحلة ، ليواصل الفريق العائد للدوري نتائجه المميزة أمام الفريق الكبيرة.

ويعد فوز غزل المحلة على الأهلي هي ثالث مباراة يؤدي فيها الفريق لقاء كبير أمام الثلاثة فرق الكبار في الدوري الممتاز ، حيث سبق وحقق الفريق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ملعب المحلة مقبرة كبار الدوري

واستطاع زعيم الفلاحين تحقيق أرقام مميزة أمام الأهلي و الزمالك و بيراميدز في إطار منافسات الدوري الممتاز على ملعب المحلة، لتتكرس الجملة المشهورة أن ملعب المحلة هو مقبرة الفرق الكبار .

وواجه غزل المحلة الأهلي، علي استاد المحلة في 15 مباراة ، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات بشق الأنفس، وتعادل في 4 لقاءات، بينما كانت الخسارة حاضرة للقلعة الحمراء في ثلاث مواجهات أمام زعيم الفلاحين.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام غزل المحلة

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهدت التشكيلة عودة عمرو السولية وكذلك محمد هاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى.

تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.