وفد كاثوليكى يقدم التهنئة لـ«الأنبا باخوم» أسقف سوهاج بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - استقبله الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، والآباء الكهنة، وقدَّم خلال زيارته التهنئة بعيد القيامة المجيد. رافق الأنبا توما خلال الزيارة القمص بشرى لبيب وكيل المطرانية، القمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية، د. مايكل كمال.

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