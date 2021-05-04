صور .. توقيع عقد توريد 30 طائرة رافال بين الحكومتين المصرية والفرنسية

جدة - نرمين السيد - وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة من طراز "رافال"، من خلال القوات المسلحة المصرية، وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.





يأتى هذا، فى إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة. وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لـ توريد 24 طائرة من طراز "رافال"، لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية . جدير بالذكر، أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل "القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً على امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار"

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