لا أهلي ولا زمالك.. غزل المحلة قطب الكرة المصرية

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خطف غزل المحلة المباراة أمام الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري، ويشهد علي اللقاء ملعب المحلة.

تقدم أصحاب الأرض بالنتيجة في الدقيقة خمسة وثلاثون من عمر المباراة من خلال أشرف محمد، من خلال تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة تسكن الشباك علي يمين محمد الشناوي، في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

حاول الاهلي طوال أحداث المباراة في محاولة تعديل النتيجة، ولكن كل محاولات الفريق بائت بالفشل، بعد تصدي ووقف ممركز للاعبي غزل المحلة في أرضية الملعب، ومواصلة الضغط والدفاع من منتصف الملعب.

تبديلات الأهلي في المباراة

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تبديلين دفعة واحده مع إنطلاقة الشوط الثاني، بخروج أحمد رمضان بيكهام، ودخول محمود وحيد، وخروج طاهر محمد طاهر ودخول وليد سليمان، وفي الدقيقة 65 جاء التبديل الثالث بخروج عمرو السولية ودخول وألتر بواليا، وفي الدقيقة 77 جاء التبديل الرابع بخروج محمد شريف ودخول مروان محسن.

تبديلات غزل المحلة في المباراة

أجري خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، التبديل الاول في الدقيقة 35 بخروج هاني عادل ودخول يحي حامد، وجاء التبديل الثاني في صفوف الفريق في الدقيقة 85 بخروج عبده يحي ودخول بدر موسي، وجاء التبديل الثالث في الدقيقة 87 بخروج أحمد النادري ودخول معتز محب، وجاء التبديل الرابع في الدقيقة 88 بخروج هشام بلحة ودخول محمد سامي.

تشكيل الاهلي أمام غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من اصل 17 مباراة، حقق من خلالها 11 انتصار وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مبارتين، إستطاع أن يسجل من خلالها 32 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف في هذا الموسم.

يحتل غزل المحلة المركزالثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، من اصل 19 مباراة، حقق من خلالها 6 انتصار وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 4 مباريات ، إستطاع أن يسجل من خلالها 17 هدف، في حين تلقت شباكة 18 هدف في هذا الموسم.