/629747/خالد-الغندور-أشرف-السيد-القاضية-ممكن-بعد-فوز-غزل-المحلة

نشر لاعب الزمالك السابق ومقدم برنام “زملكاوي” علي قناة الزمالك خالد الغندور، علي صفحتة الشخصية فيسبوك بعد إنتهاء مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة هدف دون رد للمحلة في لقاء الأسبوع التاسع عشر، علي ملعب المحلة.

قال خالد الغندور عقب صافرة نهاية المباراة علي صفحتة الشخصية فيسبوك” أشرف السيد القاضية ممكن”.

حقق غزل المحلة الفوز علي قطبي الدوري المصري الممتاز الأهلي والزمالك، في الدوري، بنتيجة هدفين دون رد علي الزمالك، وبهدف نظيف دون رد علي الأهلي ليقتنص 6 نقاط ثمينة في الدوري علي حساب فريقين القطبين.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة:

حسم غزل المحلة نتيجة مباراتة أمام الاهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة، في لقاء الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري، ويشهد علي اللقاء ملعب المحلة.

خطف أصحاب الأرض نتيجة المباراة في الدقيقة خمسة وثلاثون، من خلال أشرف محمد سيد، من خلال تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة تسكن الشباك علي يمين محمد الشناوي، في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

تشكيل الاهلي أمام غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر

في خط الهجوم: محمد شريف

يجلس على دكة بدلاء الأهلي كلا من:علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.

تشكيل غزل المحلة في المباراة:

في حراسة المرمي : عمرو شعبان.

في خط الدفاع : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد.

في خط الوسط : فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي

في خط الهجوم : محمد فتح الله – عبده يحيى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لفريق غزل المحلة في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .