دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة مارسيل سمير خلال 120 يوم عمل برلماني

/629750/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-مارسيل-سمير-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

تزخر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعديد من الكفاءات الوطنية، التى لا تقتصر على لون أو اتجاه سياسي واحد، حيث تضم مختلف التوجهات الحزبية، ومنهم النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع اليسارى، والتى مثلت إضافة قوية داخل البرلمان.

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